Spalletti – Osimhen. La pedagogia dello sport

Incontrare sulla propria strada un Maestro è una fortuna che non ha pari. Non c’è patrimonio o superenalotto che tenga. I soldi si consumano, finiscono se non si è in possesso di Cultura. Servono capacità che soltanto tra i banchi della vita vera si trovano. Serve un ascolto attivo che si articoli di attenzione ed amore.

La Pedagogia vive di questo.

Fascino e sviluppo dei talenti diversi.

Lo studioso dice che la Cultura è ciò che rimane quando le conoscenze svaniscono.

Senza l’incontro con un maestro, quella dote di saper fare, amministrare e magari godere di un bene, è impresa assai ardua anzi

ardimentosa.

Non pensate ad un Maestro in veste bianca e barba lunga. Non vi occorre Platone, Socrate o Seneca, siete fortunatissimi se sulla vostra strada riconoscete un Adulto.

Un nonno, un padre, un venditore di pesce, un giardiniere, Qualcuno che abbia vissuto con passione e di questo abbia fatto motore.

Se è donna ancora meglio. Le donne fanno rivoluzioni che i maschietti possono soltanto raccontare.

Osimhen ha incontrato Spalletti. Luciano può star antipatico a tutti ma gli va riconosciuta quella alta capacità di leadership così rara.

Autoritario perché autorevole. Ascoltato perché ha parole piene. Se è vero che un allenatore incide sul gioco per un 30%, è vero altrettanto che il restante 70 di Luciano è di fattura educativa.

È innegabile il fatto che nella ricostruzione moderna del Napoli 5.0, serviva un sergente di ferro che avesse però conservato lo Spirito appassionato del Gruppo.

In questo, Famiglia, Pompieri e Squadre di calcio non hanno alcuna differenza. Arte di democrazia alta far coesistere anime diverse e renderle una sola voce.

Un paese che non investe nei suoi insegnamenti è un Paese destinato alla scomparsa.

Osimhen ha trovato Spalletti e Spalletti ha trovato Victor. È sempre un incontro delle parti. Il maestro senza un allievo aperto all’ascolto resta un megafono sordo.

N.B., dite a De Laurentiis di cercarne altri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati