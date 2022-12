Spalletti – Osimhen. Gli scontri che innescano Futuro

I Giovani si sa, vanno compresi e sostenuti. Hanno bisogno di vedere la Fiducia riposta nel loro percorso. Gli Educatori conoscono il mestiere. Tirar fuori il talento di ognuno con pazienza e sentimento. Così le due parti danno vita ad un successo. Diversamente si innescano processi degenerativi che impoveriscono.

Spalletti conosce il mestiere e ha saputo come mixare durezza e gentilezza. Luciano ha cementato un gruppo nuovo e che era la scommessa di molti. Non era ed assolutamente non è cosa da tutti. Spalletti ha dimostrato una grande capacità di comprendere Ambiente, calciatori e città. Virtù di grandi allenatori. Occorre una spiccata personalità innanzitutto.

Tutti ne hanno beneficiato. Nomi son diventati realtà. Su tutti Osimhen. Il nigeriano è senza dubbio sui tablet di tutti gli addetti di mercato. Un top.

Molto si deve al rapporto che il Ragazzo, oggi 24 enne, ha instaurato con l’allenatore.

Il paradosso vuole che il feeling sia nato dopo uno scontro. Proprio come vuole la Pedagogia.

La separazione, lo scontro ed il dolore, nelle mani di protagonisti intelligenti, possono innescare rivoluzioni benefiche e futuri radiosi.

Castel di Sangro come palcoscenico, Spalletti allontana dal campo un nervoso Victor e da lì nasce un chiarimento ed un abbraccio.

È proprio vero dalle tempesta nascono gli arcobaleni ed i tramonti suggestivi.

