Spalletti non si può “costringere”. Decide il mercato

Se De Laurentiis si è messo in testa di forzare la mano a Spalletti, detto chiaramente, si sbaglia.

Sarebbe un grave errore. Probabilmente il peggiore.

Gli artisti non si forzano, non si spingono e non si imbrigliano. Chi ama l’arte dei dipinti, conosce la necessaria Libertà di Van Gogh e Klimt.

Tornando al calcio, “costringere” il mister a rinnovare è un errore. Lo sarebbe per tutti i calciatori ma in questo momento, tutti i contratti possono essere considerati. Trattati ma quello del Coordinatore, no.

Il capo cantiere non puoi spingerlo in un angolo. Ho idea che Spalletti conosca il segreto dei treni della vita. Spalletti, potrebbe, vivere il privilegio d’aver portato lo scudetto a Napoli. Primo dell’era moderna e della sua carriera italiana. Salire sul carro meraviglioso dei vincitori e poi partire.

Ho idea, Luciano, farà come Mourinho.

Lasciare nel momento di massimo splendore. Lasciare all’apice è caratteristica solo di uomini intelligenti. Non lo ha fatto Cristiano Ronaldo. Neppure Maradona ha avuto quella lucidità e forse è stato l’inizio del declino. Lo fece Platini ed in questo, forse solo in questo, batte’ l’argentino.

Il Futuro del Napoli 5.0, non può partire da un out out. Servono non solo accordi, ancora più profonde condivisioni.

Spalletti, Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka, Anguissa su tutti, dovranno, più ancora del 2023, sentire il piacere di vivere il Napoli 5.0.

Arriveranno offerte importanti. È inevitabile ed è bellissimo.

Capiremo poco a poco. La cosa certa è che gli Artisti non puoi, in nessun modo, spingerli, soprattutto i vincenti e quelli che vendono molto.

È il mercato che decide.

