Spalletti non rischia Anguissa, E gia’ sente i fischi dell’ Olimpico!

Lucciano Spalletti, nella conferenza di presentazione di Roma-Napoli, spegne sul nascere gli entusiasmi del possibile recupero di Frank Anguissa… e su Osimhen dice:

“Difficile sia dentro – dice prima dell’ultima seduta a Castel Volturno -. Perché non è corretto rischiarlo. Perché non è giusto per gli altri che stanno lavorando bene non siano considerati”. Invece il nigeriano è già pronto: “Osimhen è nelle condizioni di essere scelto. Ha fatto tutto il percorso adeguato e progressivo”. Per il suo gioiello georgiano ha parole al miele: “Kvara non si farà condizionare in nessun modo da fattori esterni. Lui è un ragazzo speciale, capace di assorbire tutte le difficoltà. Disponibile come pochi. Quando gli ho chiesto se poteva tirare i rigori la risposta è stata secca, immediata e rassicurante. E guardate come tira”.

Poi il tecnico toscano torna sul rapporto con la città eterna:

Il tecnico azzurro, poi, racconta in breve cio’ che ha vissuto, e che si aspetta ogni volta che calca lo stadio Olimpico, visto il sujo passato giallorosso, terminato, come tutti ricordano, non in modo idilliaco soprattutto il rapporto con L’ex capitano giallorosso Francesco Totti:

“La Roma ha una classifica importantissima e ha giocato ottime partite. Sanno interpretare i momenti della gara. Ti concedono campo ma hanno attaccanti fisici con cui sanno ripartire velocemente. Loro creeranno un po’ di densità. Gli spazi diventeranno più angusti e noi dovremo essere più bravi”. E poi sul piano personale: “Ogni volta che torno a Roma i ricordi belli hanno sempre il sopravvento su quelli brutti. Tutte le persone che incontro a Roma vengono incontro col sorriso. Io sono felice sempre di tornarci. Per me resta questa idea qui e le tante persone con le quali sono amico, quello che succede in campo mi interessa meno”. E lì saranno fischi.

