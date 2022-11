Spalletti: Narciso ed Hic et Nunc

Diciamocelo francamente, la conferenza stampa di Spalletti è faticosa.

Occorre un grande spirito di attaccamento all’argomento ed alla materia per tirar fuori un punto di sviluppo e discussione.

Oggi lo troviamo in un passaggio sottile ma che crediamo essenziale.

Qui ed ora ha ribadito Luciano.

Hic et Nunc dicono i Latini. Umilmente lo abbiamo ribadito in settimana.

Crediamo fermamente che il percorso “giusto” di ogni individuo sia il gusto di questo momento ed il sapore di questa posizione.

Ogni giorno un tassello, ogni giorno il compito del quotidiano.

Lo ribadisce Spalletti in risposta a chi, già a Novembre, da il campionato per finito e consegnato.

Risponde a chi, già a Novembre, vede il Napoli 5.0, assassino del torneo. Non ci sta Luciano ad essere ricoperto da complimenti che sembrano ostacoli.

Chi si loda si imbroda si è detto.

L’illuso sbatte il muso dicono in Toscana.

Considerarsi troppo belli può essere di intralcio.

Proprio come con l’Udinese.

Chi si specchia troppo finisce per consumarsi.

Consumare se stesso, lo sapeva perfettamente Narciso che si perdeva nella sua immagine riflessa.

Si specchia nelle acque del lago, si innamora della propria immagine e muore cadendoci dentro.

Al 60′, sul 3-0, il Napoli 5.0, diventa Narciso.

Inizia a specchiarsi e per poco non annega.

Dimostra i due lati dell’uomo in evoluzione.

Cadere e rialzarsi.

È un momento importante e serve più di una vittoria schiacciante.

In Educazione qualche ostacolo ben sistemato fa bene. Serve.

Gli ostacoli fanno bene a chi è ambizioso.

Gli ostacoli di questo momento in questa posizione.

