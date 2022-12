Spalletti moderatamente allarmato. De Laurentiis negli spogliatoi

Serviva il Lille di Francia e Fonseca per vedere Ounas. Poco male.

Il Napoli perde e perde maluccio. Non importa il risultato. Importa che il Napoli al momento è affaticato e stanco. Spalletti rassicura tutti e parla di preparazione, carichi e momento di rodaggio. Tutto sotto controllo insomma ma ne perde due su due. Le amichevoli non danno punti ma indicazioni. Né il Villareal, né il Lille valgono il Napoli ma c’è un ma e Spalletti lo rimarca più volte. Il Napoli può battere tutti se tiene il ritmo indiavolato che fino alla sosta ha imposto. Se rallenta, se inizia a guardarsi allo specchio allora ecco i 7 gol in due amichevoli.

Attenzione. Serve grandissima attenzione. Nessuno di noi, onestamente, conosce cosa è una sosta, una ripresa invernale ed un ripartire. Occhi aperti ed antenne altissime. Serve una enorme umiltà. Nulla, proprio nulla il Napoli ha fatto. Gennaio è una incognita.

Spalletti è moderatemente allarmato ma De Laurentiis è spaventato. Il patron sa che una occasione del genere non torna. Il vantaggio e la difficoltà delle rivali storiche, concede una possibilità unica. Non rara, unica.

Subito dopo la gara, patron Aurelio De Laurentiis scende negli spogliatoi. Ufficialmente per incoraggiare la squadra, spiegare il percorso che intende mettere in campo e chiarire il momento. L’aria si è fatta frizzante e non è detto sia un male. Eravamo troppo comodi? Distesi al caldo? Uno schiaffo anzi due possono svegliare il Napoli 5.0.

Servono. Fanno riflettere.

Gennaio è un’altra storia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati