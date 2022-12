Spalletti, Leader vs Capo. In gioco una Carriera

3 giorni di pausa per tutti. 3 giorni senza campo da trascorrere in famiglia. Questo il programma Napoli 5.0.

Approfittiamo per un mini focus sull’uomo “nuovo” di questa banda.

Luciano Spalletti.

La sfida è trovare un aggettivo che gli stia bene addosso. È uomo, a mio vedere, enigmatico.

Lo spunto nasce dal “plebiscito” che vede Luciano come protagonista di un lavoro che ha del miracoloso.

Allora proviamo a tracciarne un profilo napoletano.

Un giovanotto di 60 anni.

Sportivo, dimesso, quasi mai distante dai Ragazzi.

È questo il profilo giusto per un Leader?

Probabilmente a Napoli con questo Napoli, si.

Luciano pare aver azzeccato l’esatta ricetta che serve all’ambiente ed alla squadra.

Senza dubbio un leader. Modestamente democratico ma capo nel momento del bisogno. Leader carismatico a tratti “confessionale” e capo rigoroso all’opportunita’.

È probabilmente uno Spalletti cresciuto in questo senso, non dimentichiamo che anche per lui è un incrocio di vita fondamentale. Un bivio che ti cambia la carriera.

Luciano è a quel bivio che ti fa diventare un vincente e non un eterno secondo. Non si arrabbi Toto Cutugno.

Insomma 3 giorni di riposo e riflessione anche per Luciano.

Attimi di analisi e ricostruzione.

Ogni mossa è vitale.

Le pedine restano tutte essenziali.

Luciano si gioca la carriera.

