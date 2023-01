Spalletti lavora di testa. Famiglia e Libertà

Se Spalletti decide di evitare il ritiro pre partita e lasciare i calciatori alle proprie famiglie, sono due gli aspetti che possiamo rintracciare.

Il Napoli sente la partita e Spalletti sta provando a far crescere l’ambiente. È un qualcosa che fanno regolarmente in Europa, particolarmente in Inghilterra. I calciatori arrivano allo stadio alla spicciolata e solo un paio d’ore prima della gara ci si concentra sull’avversario.

Spalletti ci prova. Il Napoli prova a diventare internazionale. È un metodo non nuovo ma in Italia ancora visto come cosa astrusa. Si crede ancora che la prestazione sia legata ad un lavoro certosino di ogni aspetto che somiglia tanto ad una sorta di controllo. Gli inglesi hanno invece insegnato che la libertà se ben responsabile, conduce a risultati concreti e di certo di gran rilievo.

È materia di consulenza aziendale ed in Italia, insegnata negli anni 60 da Adriano Olivetti, è oggi adottata da moltissime aziende top.

Cucinelli, mago del cachemire, ne è testimone italiano nel mondo .

Spalletti sta lavorando sulla testa e sull’ umore dei ragazzi. La tecnica non si dimentica e non si inventa ma la testa necessita di un lavoro costante e studiato a puntino.

Ieri non è oggi, la Samp non è la Juventus e domani è un altro giorno dice Rossella.

Si va in campo di gambe e testa, Spalletti lo sa e ci sta lavorando. È un appuntamento importante, il più importante.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati