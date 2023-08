Spalletti in Nazionale. De Laurentiis cede

Più che una reale questione di clausola e contratti, una ulteriore puntata della saga De Laurentiis vs Spalletti. Luciano è il nuovo tecnico della nazionale italiana. Arriva sulla panchina di Coverciano spinto da tutti venti favorevoli.

Critica, colleghi, Federazione e simpatizzanti.

In questo momento, il “cappellaio matto” di Certaldo, vince le elezioni con un plebiscito.

Chi meglio del campione d’italia?

Buon segno per iniziare. Aiuta sicuramente e dà fiducia all’ambiente.

Lo stato “depressivo” in cui era caduta la squadra di Mancini, post eliminazione mondiale, era insanabile.

Evidente e la girandola perenne degli esperimenti ne era conseguenza. Tentativo di rigenerazione.

Difficile però licenziare un uomo come Roberto Mancini.

Si è adottata la tattica antica, squallida ma funzionale del mobbing.

Vecchio trucco solo da poco venuto allo scoperto.

Insomma tutti contenti tranne uno. L’affare Spalletti convince e fa sorridere tutti tranne uno.

Un “Napoletano” che conta.

De Laurentiis non sorride questa volta. A Frosinone sbadiglia.

Assonnato e scocciato.

“Dilettanti” questi vertici calcistici italiani.

Esce dal palco non come desiderava. Legalmente non lo sappiamo ma mediaticamente ha dovuto cedere.

In effetti la presa di posizione per quanto corretta e giusta da un punto di vista contrattuale, era parsa piuttosto scoordinata.

Stile bastoni tra le ruote.

Napoli non ci faceva una bella figura.

Spalletti comunque ha firmato, sarà il nuovo c. t. e De Laurentiis dovrà farsene una ragione.

