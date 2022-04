Spalletti in conferenza: “Il mio futuro è l’allenamento di oggi”

L’allenatore della SSC Napoli, Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli – Sassuolo, ha rilasciato delle dettagliate dichiarazioni sul suo futuro al Napoli, sulle sue volontà, sul presidente Aurelio De Laurentis e sui suoi ragazzi.

Sul Presidente Aurelio De Laurentis

“Ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest’anno. La sua presenza dà sempre degli stimoli ai calciatori, ha avuto la sensibilità di parlare con tutti ai tavoli con i ragazzi, s’è reso conto del momento attuale e si riparte da questo gruppo compatto, forte, unito che vuole raggiungere l’obiettivo di inizio stagione.”

In merito al futuro dello stesso Spalletti

“Il futuro della mia professione allora ho un altro anno qui e poi un’opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo qui ed in questa città, non vedo che problema ci sia.“

Sulle prestazioni del Napoli in campo

“Non sono contento dell’ultima partita, di quanto avvenuto, come non lo è nessuno in società e nella squadra. Eravamo stati bravi a crearci una chance importante, non siamo stati altrettanto bravi a sfruttarla, è un dispiacere, ma se si fa zoom out e si guarda la completezza, un grafico allargato alla stagione, io ci sto benissimo nel risultato perché siamo in lotta per la Champions. “

“S’è persa una gara che non si doveva perdere, ma ce ne sono tanti nel calcio di risultati che ribaltano la logica.”

Due parole su Mertens

Sono anche io un tifoso di Mertens, ma sono anche allenatore e devo pensare ad un equilibrio di squadra e alcune volte non siamo stati bravi ad essere corti ed equilibrati. Mertens ha altre caratteristiche di un centrocampista e bisogna essere bravi a tenere palla, a non prendere ripartenze.

Le condizioni di Meret

“Sta come tutti quelli che commettono un errore, è un errore non solo suo, anche mio chiedendogli di giocare palla con i piedi anche se lui punta a buttarla più via, è una questione di impostazione mentale di cosa realizzare.“

L’atteso Di Lorenzo

“Ha spessore, da tutto in campo ed è alla ricerca di cose nuove. Taciturno ma è un leader, avercelo è differente da non averlo.”

