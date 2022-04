Spalletti: il nuovo “prof” della Federico II (VIDEO)

Chi non avrebbe voluto avere, nella propria carriera scolastica, l’allenatore della squadra del cuore come professore.

Ma se per alcuni questo desiderio resterà tale, così non è stato per gli studenti universitari della Federico II di Napoli.

Prof per un giorno

Luciano Spalletti per un giorno ha tolto gli scarpini vestendosi in giacca e cravatta per tenere una lezione in occasione del ciclo di incontri “Sport in Accademia” nella sede della Federico II di Monte Sant’Angelo.

Spalletti è stato accolto con tanto entusiasmo ed emozione dagli studenti partenopei, ai quali l’allenatore ha spiegato dapprima che:

“Per me questo è un evento fondamentale perché incontrare una qualità di studenti come quelli della Federico II non succede tutti i giorni. Sono veramente orgoglioso di questo incontro. Non vorrei che vi avessero detto che io sono dietro la cattedra, perché la cattedra ce l’avete voi, io sono qui dietro un banco ad ascoltarvi. Sono convinto della qualità delle vostre domande, la stessa qualità che io trasferirò nello spogliatoio ai miei calciatori per ottenere risultati ancora migliori”.

Una lezione non solo tecnica ma soprattutto morale

“Non dovete essere invidiosi dell’avere ma del sapere. Se rimarrete sempre fermi a pensare come fare il primo, passerete la vita su una gamba sola. Si può anche non essere Maradona ma dimostrare di avere sangue nelle vene”.

Gli studenti tecnici del Napoli

Nonostante il meraviglioso discorso morale del tecnico azzurro, il suo spirito giovale ha avuto la meglio.

L’incontro con gli studenti è entrato nel vivo nel momento in cui l’allenatore di Certaldo ha chiesto ai giovani di scrivere su una lavagne le formazioni ideali per la squadra azzurra: “Perché questo Napoli ha paura di volare quando arriva in alto”.

Proprio in merito alla squadra di Fuorigrotta e alla sconfitta contro i viola ha dichiarato ai tifosi-studenti:

“La sconfitta di domenica ci ha fatto male, ma dopo un KO bisogna lamentarsi poco e lavorare al meglio all’allenamento successivo. Domenica abbiamo perso di vista l’obiettivo come quando in Toscana cala la nebbia. Ma poi scompare e torniamo a vedere bene. Zielinski poco lucido? Non è colpa sua, devo essere io più attento. Sono innamorato della mia squadra, starei sempre insieme a loro. Il miglior allenamento per un calciatore è la fiducia del proprio allenatore“.

