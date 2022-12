Spalletti grida. Attenzione massima.

Voci di mercato, rientro dei nazionali alle porte, De Laurentiis a cui è tornata la favella e Spalletti è costretto ad alzare la voce.

La sosta, abbiamo detto più volte è un toccasana per i muscoli dei calciatori ma la mente necessita di un lavoro differente.

Lo start and go per i muscoli ha un tempo che possiamo conoscere. La mente è una incognita.

De Laurentiis che fino ad ora era rimasto “opportunamente” defilato in America, ha sentito la necessità di tuonare. Troppo ghiotta l’occasione Juve, il palazzo, la politica nazionale ed i nemici da attaccare. Il proverbiale impeto da censore che Aurelio ama.

Momento sbagliato?

Tempo e modo da rivedere?

Il presidente è così, lo conosciamo e dobbiamo tenercelo.

Mentre quindi i calciatori rimettono in moto muscoli e testa, in attesa di Anguissa e soci, reduci da un anonimo mondiale, Spalletti ha dovuto strigliare la banda.

Della serie questa non è una vacanza. Si fa sul serio subito o si rischia la tonnara.

Il Napoli 5.0 non deve sottovalutare il fattore ripresa. Gennaio avrà come titolo, tutto, ora e subito. Niente attese. Tutti daranno tutto. Nulla più sarà lasciato al caso.

Ai giochi addio si canta in Romeo e Giulietta.

De Laurentiis batte i pugni in federazione, Spalletti grida in campo.

Serve grande attenzione. Enorme.

Nulla può davvero lasciarsi intentato.

Si curano i muscoli la testa di più.

Attenzione massima per tutti.

