Spalletti e la “questione” Raspadori

Il Napoli a Marassi è in controllo dal primo minuto. Al terzo potrebbe già andare in vantaggio ma Politano calcia male il rigore. Al 20′ vince con Osimhen e dopo poco è in superiorità numerica. Espulso Rincon. Con l’avversario costretto a rincorrere sul campo e nel risultato, non c’è bisogno di inventarsi nulla. Non occorrono cambi, non serve cercare la mossa che cambia la partita. Spalletti trascorre una serata tranquilla. La questione panchina è quindi rimandata. Il valore effettivo delle riserve azzurre è da rinviare. Le nostre idee le conoscete ma servono altri e diversi test per capire. Se la panchina è all’altezza dei titolari lo capiremo poi.

C’è però una questione che andrebbe meglio focalizzata. Importante credo. Importante ed impellente.

Questione Raspadori.

Il più lucido e ritmico del Napoli nelle amichevoli perse con Villarreal e Lille. Uno dei pochi a salvarsi. A Genova, il Napoli vince è in 11 contro 10 ma Luciano Spalletti gli concede soltanto 5 minuti e per lo più sostituendo Elmas, migliore in campo.

Autore del 2-0 su rigore ben tirato.

Sembra più un regalo ad Elmas che a Giacomo.

Troppo poco non credete?

Troppi pochi in generale per il folletto di Mancini.

Colpa di un ruolo ancora non definito? Colpa di un non essere pronti?

Poteva almeno ieri giocare 30 minuti per la fiducia?

A noi le domande, a voi tifosi la risposta.

