Spalletti e Giuntoli sono “sostituibili”?

Il Calcio è azienda atipica. Conta lo spettacolo, il palco ed il risultato. Il bilancio è secondario.

Dopato molte volte.

Juventus docet.

Il Barcellona ad esempio, fermo da due anni, nelle operazioni di mercato, per quello che oggi chiamiamo Fair play finanziario.

Il Napoli non ha di queste difficoltà. Il presidente ha mille “difetti” ma è uomo accorto. Prima il bilancio poi i calciatori.

Occhio ai conti prima di ogni operazione.

Contenere il limite.

Messaggio chiaro da qualche lustro.

Il Napoli ha piuttosto un problema “Progettuale”.

De Laurentiis non sa rispondere alla domanda del futuro.

Cosa vuol diventare la ssc Napoli?

Ammettiamo pure che questa domanda dovrebbe coinvolgere istituzioni e mondo dell’imprenditoria.

De Laurentiis però ama la tipologia antica di uomo solo al comando.

In qualsiasi altro ambito manageriale e finanziario, l’addio delle figure apicali, in questo caso direttore tecnico ed allenatore, sarebbe stato un terremoto.

Il presidente, almeno per ora, ha contenuto i danni.

Li ha contenuti e speriamo non mascherati.

Chi è arrivato, non si offendano gli interpreti, hanno da dimostrare.

D’altronde se Spalletti diventa c.t. della nazionale italiana e Giuntoli, direttore della Juventus, vuol dire che abbiamo avuto managers top ma anche che ce ne siamo privati.

I due lati di una moneta bollente.

Qualcuno ricorderà il Marchese del Grillo di Alberto Sordi.

Frosinone, la condizione ottima di Osimhen non sono banchi di prova opportuni, serve attendere.

Atrendere per poter comprendere se Spalletti ed il direttore Giuntoli, fossero, pedine fondamentali ed essenziali oppure come sostiene il patron, uomini da “vil denaro” ed agevolmente intercambiabili.

Vedremo.

