Spalletti contro Xavi per Kalidou Koulibaly

Una partita infinita quella di Kalidou Koulibaly. Dalle ultime voci di mercato sembrerebbe che il “Muro” del Napoli non abbia voglia di scontrarsi con il club azzurro, al di la di quelle che poi sarà la soluzione finale.

La sua innata dote fisica, l’eleganza nei movimenti in aggiunta al suo impeccabile comportamento dento e fuori il campo, fanno di Koulibaly un giocatore perfetto, tanto da essere “corteggiato” da numerosi club.

Nelle scorse settimane si è parlato dell’avvicinamento della Juventus. Un interesse che però KK ha stroncato sul nascere mantenendo fede a quelle che sono da sempre state le sue dichiarazioni.

Il senegalese infatti ha sempre sostenuto che il suo club di riferimento è il Napoli e che qualora avesse cambiato maglia della squadra non avrebbe mai scelto altri club italiani, in particolare la Juve, rivale storica del club azzurro.

Infatti le sue volontà sono quelle di: o trovare una soluzione con DeLa oppure iniziare un nuovo cammino in un club estero. Tra i tanti team oltre i confini italici quello che sta avanzando proposte, prepotentemente, è il Barcellona di Xavi.

El Barcellona de Xavi

E’ risaputo infatti che il tecnico del Brca nutre una propensione nei riguardi di questo giocatore, pronto a sfidare anche il tempo pur di averlo nella rosa spagnola.

L’ultima dichiarazione del club spagnolo infatti è riuscita a far tremare i tifosi azzurri: “

«Se nell’assemblea in programma giovedì i partner approveranno le due operazioni economiche che proponiamo, risaneremo i debiti prima del previsto e potremo investire per rinforzare la squadra».

Infatti fin quando il club spagnolo non risanerà i debiti economici, che ammontano a 500 mln di euro, difficilmente potrà sostenere un cartellino fissato a 40mln.

Il Napoli di Spalletti

Dall’altro lato vi è Spalletti. Il tecnico azzurro, sebbene per le decisioni su Insigne e Mertens ha preferito tacere, con Koulibaly sembrerebbe aver cambiato strategia. Infatti l’allenatore di Certaldo, non ha mai nascosto ” l’amore”, in senso figurato, che nutre per Koulibaly, tanto che qualche mese fa dichiarò di incatenarsi pur di far rimanere “TheWall” nel Napoli in quanto lo reputa uno dei più forti difensori centrali al mondo.

Un complimento non da poco per K2, il quale in queste ore sta trascorrendo le vacanze a Parigi in attesa della telefonata di Fali Ramadani, il suo procuratore, per delle buone nuove.

DeLa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, ha avanzato una proposta pari a 8mln lordi a stagione, cifra nettamente inferiore rispetto ai sui attuali 6 netti. Tuttavia è possibile che in questi giorni, in attesa anche delle novità in casa Barca, Aurelio de Laurentiis possa revisionare il contratto soddisfacendo cosi le volontà di Spalletti.

Insomma, Koulibaly è uno dei pochi giocatori che riesce a far sfidare: due presidenti, due club, due allenatori, due DS, arbitrati da Ramadani.

Un calcio a otto che vedrà un solo vincitore sicuro: Koulibaly!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati