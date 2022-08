Spalletti, Con Raspadori si torna all’ antico…

Dopo la vittoria più che convincente per 5–2 contro l’Hellas Verona, il Napoli di Luciano Spalletti è ancora un cantiere aperto, ma le ultime notizie di calciomercato parlano chiaro: dopo Ndombele, anche Giacomo Raspadori è a un passo dal diventare un nuovo calciatore azzurro. In uscita c’è invece Fabian Ruiz, finito nel mirino del PSG e non convocato per il primo match della Serie A 2022/23. Queste trattative potrebbero cambiare il modo di giocare del Napoli? Luciano Spalletti, molto probabilmente, potrebbe varare nuove soluzioni tattiche.

Luciano Spalletti ed il Napoli con Raspadori

L’acquisto, ormai fatto, del giovane campione d’Europa consentirebbe un passaggio dal 4-3-3, provato a lungo durante la preparazione estiva, al 4-2-3-1. Un ritorno al passato sul piano tattico, che riduce l’utilizzo di centrocampisti, sostituiti da attaccanti moderni come Raspadori.

Il Napoli, quindi, non sarebbe costretto a trovare necessariamente un sostituto di Fabian Ruiz.

Un ritorno alle origini, sia per il Napoli, che per Spalletti. Il 4-2-3-1, infatti, è il modulo più utilizzato in assoluto in carriera dall’allenatore toscano.

Dopo gli esperimenti estivi del 4-3-3, così gli azzurri potrebbero tornare alle origini. Raspadori potrebbe diventare il trequartista moderno, il sotto-punta per supportare i movimenti di Victor Osimhen.

Il gioiellino classe 2000 ha già dimostrato di avere la personalità e la qualità per prendersi le responsabilità, e il salto in una squadra giovane e ambiziosa come il Napoli gli consentirebbe di consacrarsi definitivamente. Un salto di qualità anche in ottica fantacalcio, quindi un giocatore su cui puntare in ogni caso, anche come secondo slot.

