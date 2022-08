Spalletti ancora “rimandato” …da Italiano!

Ancora una volta, Vincenzo Italiano tecnico della Fiorentina, sembra una vera e propria” bestia nera” per Luciano Spalletti, intendiamoci, non che si gusti una bella gara, questo no, ma intensità ed impegno , ne fanno una gara vibrante certamente.

C’e’ da dire che la filosofia di gioco viola, resta sempre quella, gran ritmo, verticalizzazioni, pressing sul portatore di palla, che certamente impediscono anche di pensare , ma stavolta si e aggiunta anche tanta fisicita’, se si pensa ad esempio alla gran gara di Amrabat, che in estate doveva andar via, ma tutto il contesto di gioco viola, ha creato seri problemi al Napoli

Da quest’ altra parte, oltre al debutto dei nuovi arrivi, Raspadori già dimostra grande voglia, mentre Ndombele e Simeone sono ancora poco integrati‘, non sono bastati loro a coprire un problema già visto lo scorso anno, proprio contro Italiano, ma piu’ in generale , sul non saper gestire l’aggressivita’ dell’ avversari.

Al Napoli , contro la viola, è sembrato sottomesso, e non in grado di reagire, se non singolarmente, a questo pressing che toglieva spazio e fiato, non apportando, da parte del tecnico toscano, quelle varianti tattiche tanto decantate proprio in ritiro quest’anno.

E chiaro che non si vuol cantare il de profundis, pero’ se si pensa che un calciatore come Lobotka, che ogni volta che affronta la Fiorentina, deve pagare dazio con prestazioni non al suo livello attuale, allora una domanda va posta, oltre che Osimhen, lasciato solo in balia delle onde, ed un Kvara, in grande difficolta’ con Dodo’, che forse, il condizionale e d’obbligo, ogni tanto potrebbe essere un po piu libero di esprimere le sue qualita’, e non trasformarlo in insigne!

Bisogna sottolineare che la bonta’, sia numerica che tecnica, della rosa del Napoli, potrebbe consentire al tecnico di sciogliere il nodo della staticita’ tattica,provando a rimodellare il piano, sfruttando a pieno le capacità e duttilità di molti, dando quell’ input di essere davvero in grado di poter competere contro tutti

Ma questa e una gestione che riguarda solo ed esclusivamente il tecnico, e siamo convinti, trovera’ le giuste varianti tattiche, in un campionato, certamente con partite ogni tre giorni, dove sicuramente oltre alla forma, contera’ anche la forza del gruppo, che Spalletti dovra’ fornire rendendolo omogeneo quanto prima, visto che i calciatori sono tanti, ma soprattutto, forti,e vogliosi di vincere qualcosa d’importante con i colori azzurri.

