Spalletti alla vigilia: “Non faccio promesse”

Parte da lontano Luciano Spalletti, nella conferenza stampa di presentazione della prima gara dell’anno, in quel di Verona. Dal suo arrivo nel capoluogo campano, gli era già stata prospettata l’ipotesi di anni di transizione, di ringiovanimento della rosa, insomma di un processo di rivoluzione in atto.

Veste dunque, i panni dell’innovatore, il tecnico toscano con pieno entusiasmo: “Sono convinto che questa squadra, farà ancora innamorare i propri tifosi”.

Allo stesso tempo però, l’allenatore partenopeo non fa promesse: “Non posso assicurare nulla“. Consapevole che la concorrenza è estremamente competitiva e che, quando cambi così tanto, ci vuole del tempo.

Sottolinea questo passaggio, rimarcando quanto la personalità dei calciatori andati via sia un elemento importante, che non si costruisce dalla notte al giorno, che i giovani avranno bisogno di un periodo di adattamento.

Nessuna promessa, “ma ambizioni altissime, perché la gente lo merita“. Mister Spalletti sa benissimo del senso di sfiducia che regna nella città e non può certo, prospettare un’annata sottotono. Poi l’attenzione si sposta sulle trattative in corso: un mercato lento, lo definisce Luciano, con ancora due settimane di lavoro però, in cui evidentemente si aspetta delle cose; apre anche alla possibilità di vedere un Giovanni Simeone in panchina al Bentegodi, ovviamente su quella azzurra, sottolineando i 17 gol messi a segno nella passata stagione, dall’attaccante argentino, senza tirare i calci di rigore.

Un acquisto dunque, che lo soddisfa come quello di Kim, di cui elogia soprattutto la leadership. Sul difficile campo di Verona, sarà comunque un Napoli vecchio stampo, lasciando intendere che si affiderà ai veterani per la prima dell’anno.

Il modulo può variare dal 4-3-3 al 4-2-3-1 , come già nella passata stagione, ma si partirà da chi conosce meglio il suo spartito. Spazio dunque alla difesa solita, con il solo innesto di Kim.

Anche Fabian Ruiz e Meret probabilmente in campo, in attacco il solo Kvaratskhelia rappresenterà la novità, sempre che nelle prossime ore non accada qualcosa, visto che Giuntoli è in viaggio per l’Europa, cercando di chiudere le varie trattative aperte.

Infine un pensiero sui giovani. Spalletti promuove di fatto Gaetano e Zerbin in prima squadra. Per Ambrosino ci vuole ancora del tempo, pur riconoscendo doti tecniche eccelse nel ragazzo, ma probabilmente si cercherà una squadra che gli garantisca più spazio.

A due giorni dal debutto sembra esserci dunque, molta chiarezza e consapevolezza nelle parole dell’allenatore del Napoli, che si dice molto stimolato da questa avventura, anche se dall’altro lato non si assume responsabilità.

Come già annunciato, la sua posizione è blindata da questo punto di vista: se le cose andranno bene passerà come genio, se andranno male non sarà lui il colpevole. Questo sulla carta, poi il campo sarà l’unico in grado di stabilire, vincitori e sconfitti.

