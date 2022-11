Spalletti: “Abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte”

Una partita difficile per il Napoli di Luciano Spalletti che dopo 13 vittorie, tra Champions e SerieA, trova ad Anfield la sua prima sconfitta di stagione sebbene resti prima in classifica Champions.

Come di consueto il tecnico di Certaldo, al termine della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, leggiamo insieme le sue parole:

Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene, creando situazioni per concludere. La partita l’abbiamo tenuta in equilibrio senza andare mai in affanno. Poi man mano che passavano i minuti mi sembrava che la squadra si potesse accontentare, ho provato a fare dei cambi per mantenere freschezza ma non è servito. Da un punto di vista di mentalità, quando era tranquilla, era lì che bisognava forzare per vincere perchè non c’era nulla da perdere. Ma loro sono più bravi e abituati a fare quello, è normale che sia così. Però noi abbiamo fatto una grande prestazione. Il gruppo è forte perchè venire qui a fare questa partita, per lunghi tratti, è sintomo di consapevolezza di tutti. Poi c’è da metterlo in pratica per avere questo documento, ma c’è mancato pochino.”

Nonostante la sconfitta il Napoli è primo in classifica: “E’ un grandissimo risultato, condotto in maniera stratosferica ed eccezionale dai nostri calciatori”

Dal fischio finale con il Liverpool la concentrazione si sposta sul match contro l’Atalanta: Fisicamente oggi abbiamo retto molto bene, poi appena si è abbassata la squadra abbiamo preso gol sui calcia piazzati. Bisogna avere struttura e fisicità in determinate partite e frangenti, non puoi solo palleggiare. Usciamo da qui con la conferma di essere forti, ora dobbiamo recuperare un po’ di energie”.

