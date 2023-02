Spalletti a Mediaset: ” Non c’è da dire niente!”

L’ennesima vittoria firmata dal genio di Luciano Spalletti che al termine della partita con l’Eintracht ha parlato ai microfoni di Mediaset:

“Mi soddisfa molto la prestazione, fin dalla partenza abbiamo giocato con personalità portando la partita dove la volevamo portare e gestendo bene la partita. Non c’è da dire niente, abbiamo fatto una grande partita. Avevamo la possibilità di fare un gol in più che ci poteva far comodo, ma va bene anche così. La squadra nel tentare di fare il terzo gol non doveva mai perdere equilibrio. C’è ancora da giocare una partita intera, a volte basta un solo episodio per condizionarle, per questo ci vuole l’umiltà massima per affrontare. Dico sempre 50-50 per la qualificazione.

Posso essere contento anche senza ridere, abbiamo giocato una grandissima partita. Ci dicono che forse giochiamo il calcio migliore in Italia, ma noi siamo venuti a giocare la partita. C’è sempre il luogo comune, forse sono gli altri che hanno giocato tutti dietro col catenaccio. La squadra ha fatto veramente bene. Era pericoloso far comandare a loro il gioco, tatticamente sono messi in campo diversamente da noi e la squadra ha fatto molto bene a non far iniziare mai nessun’azione a loro”.

