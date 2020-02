Spal, Di Biagio nuovo allenatore al posto di Semplici.

L’ex Commissario tecnico della Nazionale Under 21 azzurra ha firmato un contratto fino al termine della stagione: ora il primo allenamento, martedì la presentazione. Sostituisce l’esonerato Leonardo Semplici.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Skysport.it

Una svolta in panchina per provare a dare la scossa all’intero ambiente con l’obiettivo di risalire una classifica che adesso vede la squadra all’ultimo posto in classifica a quota 15 punti. Dopo il ko contro il Sassuolo, il terzo consecutivo in campionato, la Spal ha deciso di cambiare allenatore esonerando Leonardo Semplici e affidando la conduzione della Prima squadra a Luigi Di Biagio. L’ex Commissario tecnico della Nazionale Under 21 azzurra, che ha guidato anche la Nazionale maggiore in due partite, ha firmato un contratto fino al termine della stagione e già oggi guiderà il primo allenamento della squadra, mentre nella giornata di martedì – ore 17.30 al centro sportivo Gibi Fabbri – verrà presentato a stampa e tifosi.

A dare l’annuncio del nuovo allenatore è proprio la società biancazzurra con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web: “S.P.A.L. srl comunica di aver affidato l’incarico di responsabile della prima squadra biancazzurra a Luigi Di Biagio. Già Commissario tecnico delle Nazionali Italiane Under 21, con la quale ha ottenuto il bronzo Europeo di categoria nel 2017, e Under 20, ex centrocampista di Roma, Inter, Brescia, Foggia e Nazionale Azzurra, Di Biagio ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020″, si legge nella nota. “Il neo allenatore spallino dirigerà oggi pomeriggio il primo allenamento al Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL, seduta che si svolgerà a porte chiuse. La conferenza stampa di presentazione di Luigi Di Biagio e del suo staff tecnico si terrà domani, martedì 11 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Stampa del Centro Sportivo “GB Fabbri” SPAL alla presenza di patron Simone Colombarini, del presidente Walter Mattioli e del direttore dell’area sportiva Davide Vagnati. Da parte della società biancazzurra, benvenuto mister Di Biagio”, conclude il comunicato della Spal.