Spadafora:” La ripresa del campionato? Ecco da cosa dipende”

Spadafora ha rilasciato un ‘intervista alla trasmissione Frontiere su Rao 1. Ecco cosa dice sulla ripresa del campionato.

“I toni di questi giorni sono stati determinati da una pressione eccessiva da parte di chi ci chiedeva di decidere subito la data – ha aggiunto – oggi non abbiamo gli elementi per dire se a metà giugno sarà possibile riprendere il campionato. Io me lo auguro e lavoreremo perché questo avvenga. Dipenderà da una serie di cose, da cosa succederà in queste settimane – ha concluso il ministro – se la curva dei contagi continuerà a scendere“.