Il ministro è intervenuto sulla sentenza del giudice sportivo su Juventus-Napoli, la partita non disputata causa Covid per la quale in primo grado il giudice ha dato la vittoria per 3-0 alla Juventus oltre ad un punto di penalizzazione per i partenopei. «E’ una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli» ha dichiarato il ministro dello Sport.