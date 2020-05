Spadafora e Speranza: “Ok agli allenamenti di squadra dal 18 Maggio.”

Archiavita la questione allenamenti di gruppo, dunque, ora sul tavolo resta da definire la possibile ripartenza del campionato. Già perché i due aspetti, per quanto collegati, non sono necessariamente consequenziale: tornare alle sedute di gruppo non significa via libera alla Serie A.

In attesa di capire come ci si dovrà comportare in caso di una nuova positività all’interno della rosa, un altro punto fondamentale per la ripresa dovrebbe essere anche l’esito degli esami cardio-vascolari, che dovrà necessariamente escludere qualsiasi tipo di rischio per coloro che hanno contratto il virus. Tutto, ovviamente, con un occhio sempre molto attento all’andamento della curva epidemiologica e uno al calendario. Al momento, infatti, non c’è ancora una data per la ripresa, anche se l’obiettivo sarebbe tornare in campo nel weekend del 13-14 giugno.