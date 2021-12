Sorteggi Play Off Europa League: Barcellona- Napoli!

L’urna di Nyon ancora una volta non e messaggera di positivita’ per gli azzurri, infatti il bussolotto del Barcellona ha preso la via del vesuvio! I blaugrana saranno i prossimi avversari dei ragazzi di Spalletti nei play off di Europa Leaugue che si giocheranno il 17 e 24 febbrasio 2022. Questo il quadro completo degli altri accoppiamenti:

Siviglia- Dinamo Zagabria

Atalanta -Olimpiacos

Lipsia- Real Sociedad

Zenit S. Pietrobutrgo- Betis Siviglia

Glasgow Rangers- Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol- Sporting Braga

Porto – Lazio

