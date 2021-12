Sorteggi Europa League: sarà Barcellona-Napoli

Sarà Barcellona-Napoli il playoff valido per gli ottavi di Europa League.

Il verdetto è arrivato, l’urna di Nyon ha decretato l’avversaria degli azzurri, il Barcellona, un big match dal sapore di Champions League ma che vale solo il passaggio per gli ottavi di Europa League.

Fondamentale sarà la condizione fisica e mentale delle due squadre che si affronteranno a metà Febbraio.

Napoli e Barcellona che non attraversano momenti di grande forma, con gli azzurri pieni di infortuni, che stanno perdendo terreno dalla vetta della classifica e i blaugrana, che oltre al terzo posto nel girone di Champions, attraversano una crisi senza precedenti.

La crisi Barcellona inizia con l’addio di Messi, avvenuto a causa di problemi societari e finanziari. Il giocatore, accasatosi al Paris Saint-Germain, è stato sostituito dal Kun Aguero, il quale a causa di problemi cardiaci valuta di abbandonare il calcio.

Situazione in Liga drammatica per i blaugrana a -18 dalla vetta, occupata dal Real Madrid e a -8 dal quarto posto, valido per la Champions League.

Per gli azzurri non sarà una sfida facile, ma mister Spalletti può sperare nei recuperi dei giocatori chiave e sfruttare le debolezze di questo Barcellona, che non fa paura come Borussia Dortmund o Siviglia.

