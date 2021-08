Finalmente abbiamo scoperto le avversarie del nostro Napoli nella fase a gironi di Europa League. Le 32 squadre (e non più 48) sono state suddivise in 4 fasce da 8 ciascuna, e poi sorteggiate seguendo le regole riguardanti i paesi di provenienza.

Il girone del Napoli in Europa League: occhio alle Foxes!

Gli azzurri fronteggeranno il Leicester, lo Spartak Mosca ed il Legia Varsavia nel gruppo C.

🟧 GROUP C 🟧



🇮🇹 Napoli

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Leicester

🇷🇺 Spartak Moskva

🇵🇱 Legia#UELdraw — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 27, 2021

Il 16 settembre avrà dunque inizio una nuova avventura per il Napoli di Spalletti

Come sempre la fortuna non sorride ai partenopei. Mai come quest’anno arrivare primi sarà fondamentale per qualificarsi direttamente agli ottavi, poiché le seconde classificate affronteranno le terze dei gironi di Champions League.

Il Leicester arriva da un’annata indimenticabile, i trionfi in FA Cup contro il Chelsea e nel Community Shield contro il Manchester City rendono il 2021 l’anno più vincente della loro storia. Meno gloriosi gli ultimi anni dello Spartak Mosca, ben lontano dalla vetta nel campionato russo: l’avversario è decisamente alla portata ma bisogna evitare passi falsi.

In quarta fascia si presenta il Legia Warsavia, squadra campione di polonia negli ultimi due anni che tuttavia ha spesso faticato ad imporsi in Europa.

Saltare un turno ed evitare di incontrare subito squadroni di Champions è l’obiettivo principale di chi aspira a vincere il titolo.

