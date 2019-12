Sorridi Napoli, arrivano i soldi per Torreira

Notizia di mercato per i tifosi del Napoli…Torreira forse nn piu’ una “chimera”!E quanto si legge in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Non è proprio un lascito personale, ma l’addio di Carlo Ancelotti al Napoli è indolore per il club a livello di ingaggio, visto che il tecnico sta rescindendo il contratto in queste opre per andare all’Everton. Fra minori spese, circa 5 milioni lordi (del contratto fra emolumenti e penale per la prossima stagione) e maggiori entrate, quelle per gli ottavi di finale di Champions (solo di premi partita e qualificazione alla fase a eliminazione diretta sono 21,3 milioni) siamo vicini ai 30 milioni. Un vero e proprio tesoretto da usare sul mercato di gennaio per provare a rilanciare la stagione, almeno fra campionato e Coppa Italia, ché passare gli ottavi contro il Barcellona sarebbe un’impresa da scrivere negli annali.Qualcuno potrebbe obiettare: con un girone così il Napoli doveva solo qualificarsi. Vero fino a un certo punto, perché poi in campo la Champions nasconde sempre tante insidie. E, nel momento di maggior crisi, il tecnico reggiano è riuscito in un piccolo capolavoro tattico, andando a pareggiare ad Anfield, lì dove nessuno è mai riuscito in questa stagione. Quel pari a fine novembre, in piena bufera squadra-club, è risultato più importante della vittoria col Genk. Infatti se il Liverpool avesse battuto il Napoli si sarebbe garantito qualificazione e primo posto del girone e, di conseguenza – con il Mondiale per club alle porte – non sarebbe andato a Salisburgo con la migliore formazione, con tutte le conseguenze immaginabili, visto le attuali angosce che prevalgono in casa azzurra.