Sorrento sulla saracinesca della Pasticceria Primavera spunta il 10 di Maradona

Sulla saracinesca della Pasticceria Primavera spunta il 10 di Maradona a volerlo è stato Antonio Cafiero patron della Pasticceria Primavera a Sorrento, e fan accanito di Maradona e del Napoli che ha pensato di far dipingere sulla saracinesca della sua famosa pasticceria al corso Italia, Maradona e il Vesuvio che piange la sua dipartita. A farlo è stato Pierino Galano, artista sorrentino famoso per i suoi ritratti e disegni.

Ancora un omaggio da Sorrento per il grande campione Maradona in ricordo di quando Antonio Cafiero offrì una delle sue torte al nostro campione in occasione del primo scudetto del Napoli.