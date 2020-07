SORRENTO. “PICCOLI GESTI, GRANDI CRIMINI”, PARTE DA OGGI LA CAMPAGNA NAZIONALE DI MAREVIVO E BAT. https://www.persemprenapoli.it/wp-content/uploads/2020/07/YouCut_20200723_170236432.mp4

Sorrento è stata scelta come il Comune “pilota” ideale per la prima tappa del progetto e per la creazione di un format che nel prossimo futuro sarà esteso anche ad altre città italiane, con iniziative ad alto impatto visivo che puntano a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati all’abbandono dei mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti.

“Piccoli gesti, grandi crimini”, è la campagna nazionale di sensibilizzazione contro l’abbandono di mozziconi nell’ambiente promossa da Marevivo in collaborazione con British American Tobacco Italia e patrocinata dal Ministero dell’ Ambiente.

L’iniziativa è stata presentata oggi nella sala consiliare del Comune di Sorrento alla presenza del sindaco Giuseppe Cuomo, in collegamento con il sottosegretario del Ministero dell’Ambiente, Roberto Morassut, oltre che alla presenza della responsabile delle Relazioni istituzionali di Marevivo, Raffaella Giugni, della presidente e amministratore delegato di Bat Italia e Area Director Sud Europa Roberta Palazzetti e del portavoce di Aica, Maurizio Bongiovanni.

La campagna prevede una serie di iniziative ad alto impatto visivo che mirano a sensibilizzare i cittadini sui rischi legati al littering, ovvero l’abbandono, deliberato o involontario, di rifiuti di piccole dimensioni in spazi pubblici o aperti come piazze parchi spiagge.

Il progetto, ideato e realizzato dall’agenzia creativa Question Mark Communication, prevede, oltre alla campagna advertising, l’installazione di una vera e propria «scena del crimine» in cui, accanto alle vittime, raffigurate da sagome di pesci, tartarughe e stelle marine, è stata posta la riproduzione di un mozzicone gigante, simbolica arma del delitto.

Una “scena” che evidenzia la grandezza di un problema di tutti, quale l’inquinamento, dovuto a piccoli gesti ma grandi crimini, quello di gettare a terra un mozzicone di sigaretta ma, che va a finire per forza di cose nel nostro Mare.

Mariafrancesca Gargiulo