Sorrento, lockRedown e solidarietà: imprenditore offre stanze a studenti per la dad

di Francesca Gargiulo

Sorrento, la solidarietà al tempo del nuovo lockREDdown

Strutture extra-alberghiere a disposizione di quelle famiglie che hanno più figli e si trovano, così, in difficoltà nelle proprie case per assicurare uno spazio dove farli studiare con la Didattica a Distanza. E’ l’iniziativa del trentunenne Giuseppe Repesta, 31 anni, le strutture sono gestite dalla famiglia, che ha deciso di offrire così un sostegno morale e concreto a genitori e a studenti in questi difficili e duri momenti di provvedimenti restrittivi: una stanza per ogni ragazzo con linea internet gratuita. Tutto questo in cambio di un sorriso.