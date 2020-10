SORRENTO.LE VIE DEL MARE A RISCHIO.

Le vie del mare a rischio. Giuseppe Langellotto ai Sindaci della Penisola Sorrentina: Per noi è un servizio essenziale . “Negli ultimi anni, il trasporto marittimo è diventato sempre più un punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che hanno la necessità di spostarsi a Napoli, centro della vita sociale ed economica. Siamo tutti molto preoccupati dalle ultime indiscrezioni da cui è emerso che, a breve, tutte le corse della tratta Sorrento-Napoli verranno cancellate. Numerosi saranno gli studenti e i lavoratori che si ritroveranno isolati ed impossibilitati negli spostamenti veloci via mare.” Ne parla Giuseppe Langellotto, rappresentante degli studenti dell’Università Federico II di Napoli e Consigliere del Forum dei Giovani di Sant’Agnello. “Quattro anni fa, grazie al lavoro congiunto tra i rappresentanti degli studenti e i presidenti dei forum dei giovani della Penisola Sorrentina, siamo riusciti ad ottenere gli abbonamenti gratuiti per gli studenti sulla medesima tratta. A partire dal 1 ottobre è partita la consegna degli abbonamenti 2020/21. A nome dei tanti studenti che ogni giorno si avvalgono del trasporto marittimo, chiedo a tutti i sindaci della Penisola di interessarsi anche di questo evidente problema. In questo momento così delicato per la salute di tutti noi, con la soppressione il trasporto marittimo, non si fa altro che appesantire ulteriormente il trasporto su ferro, già notevolmente affollato, dato l’elevato numero dei cittadini dell’area sorrentino vesuviana che lo utilizzano.”

Mariafrancesca Gargiulo