SORRENTO IL BALKAN TOUR DI ALBERTO MARESCA

Stasera Domenica 23 Agosto in piazza Lauro, a #sorrento Alberto Maresca ha presentato la sua mostra multimediale “BALKAN TOUR” .

Alberto giovanissimo, ha raccontato il suo viaggio in moto attraverso la penisola balcanica tramite foto, video e storie inedite, per raccontarci il passato e il presente di questa difficile area del mondo, un viaggio dell’anima dove mai nulla accade per caso, con le restrizioni dovute al Covid ha dovuto cambiare il suo modo di viaggiare e invece dell’ aereo, vietato al momento, ha scelto la moto che gli ha permesso di visitare luoghi e paesi che sarebbero rimasti inesplorati, perché non si può mai cambiare il giardino di casa propria rendendolo meraviglioso, senza conoscere gli splendidi giardini che si hanno intorno.

Una vetrina sul mondo quella di stasera, dove ognuno deve sapere se intende far parte di un vecchio mondo che sta per morire o se vuole lavorare per un mondo nuovo che si prepara a nascere.

Mariafrancesca Gargiulo