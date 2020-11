Sorrento e il suo panettone “Made in Le Sirene”

Raffaele D’ Urso e Alfonso Guadagno hanno un’ idea, aprire il ” Bar- Pasticceria Le Sirene” a Sorrento, in in posto dove da sempre c’è stata una pasticceria.

Quando passi da via degli Aranci a piedi, in macchina o con lo scooter rimani estasiato, il profumo ti ammalia, ti cattura come il Canto delle Sirene.

Arriva il Natale e loro memori delle vecchie leggende sulle Sirene Sorrentine, si lasciano guidare dal loro canto. È così con zucchero, farina, uova, burro, scorzette d’ arancia, uva passa, mela annurca, cannella, albicocche, cioccolato creano il panettone “Made in Le Sirene” un panettone tradizionale come lo è il Natale, ma soffice profumato, sublime.

Ma non si fermano qua roccocó, sapienza, divino amore, susamielli, mustaccioli, struffoli, zeppole, tutto ciò che fa ” Natale” e la tradizione di Natale. Compriamo italiano ma soprattutto, per noi in questo momento pandemico compriamo Sorrentino, un regalo di Natale per noi e per tutti gli altri che amano la buona tradizione sorrentina.