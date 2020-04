Sorrentino : “Difendi la città” chiede intervento dell’Avvocatura per Feltri

In riferimento alle dichiarazioni del giornalista Vittorio Feltri, il Comune di Napoli, per il tramite dello Sportello Difendi la città, ha chiesto l’intervento dell’Avvocatura Generale affinché siano intraprese le conseguenti azioni legali. Inoltre, è stata inviata al Presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, la richiesta di farsi portavoce presso il Consiglio di disciplina territoriale per provvedimenti sanzionatori nei confronti di Feltri. “Abbiamo interpellato immediatamente gli uffici della nostra avvocatura perché non possiamo consentire che restino impunite affermazioni inaccettabili contro i cittadini campani e meridionali – ha dichiarato Flavia Sorrentino delegata del Sindaco e responsabile dello Sportello Difendi la Città. ” Napoli è capoluogo della Regione Campania e capitale morale del Mezzogiorno e la sua reputazione non può essere infangata da personaggi noti attraverso le televisioni nazionali seguite da milioni di spettatori. Nei prossimi giorni, l’Osservatorio Difendi la Città, incontrerà in via telematica il Presidente dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, Carlo Verna, per confrontarsi su possibili azioni congiunte contro la narrazione stereotipata e denigratoria di Napoli, che nell’emergenza Covid-19 è emersa con enorme risalto. Non ci fermeremo – ha concluso Sorrentino – fino a quando non sarà garantito il rispetto che la nostra città e il nostro popolo meritano”.