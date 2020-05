Sondaggio, il centrodestra dà 10 punti all’asse Pd-M5s

La settimana dei sondaggi si chiude con la rilevazione realizzata da Index Research per Piazzapulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7.

n occasione dell’ultima puntata della trasmissione, come da consuetudine, è andato in onda il momento dedicato al sondaggio.

E cosa ha raccontato il report dell’istituto demoscopico? Presto detto: la Lega, nonostante sia in tendenza negativa e questa settimana abbia perso mezzo punto rispetto a sette giorni fa, si mantiene saldamente la prima forza politica dello scacchiere italiano, con il 26,1% delle indicazioni di voto.

Alle spalle del Carroccio di Matteo Salvini ecco il Partito Democratico del segretario Nicola Zingaretti. Il Pd non sale e non cresce e rimane fermo al 21,6% delle preferenze dell’elettorato tricolore.

Terza piazza per il Movimento 5 Stelle, alleato dei dem e attualmente guidato dal reggente Vito Crimi. Bene, i pentastellati secondo il sondaggio riescono a risalire la china di uno 0,2% che avvicina i grillini alla soglia del 15%, rispetto alla quale continuano comunque a rimanere sotto: 14,9%.

Fratelli d’Italia rosicchia altri tre decimi di punto al M5s: Giorgia Meloni prende lo 0,5% e si porta così dal 13,2 al 13,7% dei favori. Tra i cinque stesse e FdI il gap è ridotto all’osso, appena l’1,2%.

Poi Forza Italia, tutto sommato stabile: gli azzurri cedono due decimi di punto e vengono registrati al 6,6% dei consensi. Mettendo insieme i volumi elettorati di FI di Silvio Berlusconi a quelli di FdI e Lega lo schieramento del centrodestra è coalizione che pesa per il 46,4%, rispetto al 36,5% dell’asse dei giallorossi Pd-M5s.

Cala dello 0,3% Italia Viva di Matteo Renzi: la scommessa politica dell’ex premier ed ex Pd sembra non pagare i dividendi sperati, visto che il partito centrista renziano continua a zoppicare e anche questo sondaggio non sorride certo a Iv.

Al 3,5% delle intenzioni di voto c’è anche La Sinistra, anch’essa in perdita di tre decimi di punto rispetto al precedente sondaggio Index.

Quindi, sale Azione di Carlo Calenda: il partito liberale e progressista dell’ex titolare del Mise cresce dello 0,1 e si porta al 2,5% delle preferenze.

Al 2% tondo-tondo il sondaggio rileva sia Europa Verde, che Più Europa di Emma Bonino, mentre all’1% c’è Cambiamo! di Giovanni Toti, il governatore della regione Liguria.

Tutti gli altri partiti italiani pesano per il 2,6%, mentre secondo il sondaggio gli indecisi e chi dichiara che non andrà a votare alle prossime Politiche rappresenta oltre il 40% del campione: 41,1% per la precisione.fonte Il Giornale