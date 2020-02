Solo sei mesi e Commisso sembra già uno dei tanti

Calciopoli,L’attacco agli arbitri e alla Juve porta sempre credito presso la propria tifoseria,ma stavolta non regge.ASe ne legge in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Rocco Commisso è stato accolto dal calcio italiano, non solo dai tifosi della Fiorentina, con rispetto, curiosità, simpatia per le origini italiane e stima per le capacità con cui è riuscito a creare un impero. Il suo slang è stato motivo di sorrisi benevoli e affettuosi, mai di sfottò o ironie. Al contrario di altre proprietà straniere si è subito appassionato seguendo squadra e società in prima persona senza negarsi mai a giornali, radio, siti e tifosi. Tutto very good. Per questo da chi come lui si è mostrato nella vita e negli affari un vincente in un Paese aperto ma anche difficile come gli Stati Uniti, ci aspetteremmo che aiutasse il calcio italiano a crescere con idee, novità, consigli di business. Quello che invece stiamo vedendo in azione da domenica sembra più un capopopolo e l’ennesima copia, folkloristica, di un certo tipo di presidente di cui abbiamo già troppi esempi.Alle proteste contro gli arbitri siamo abituati, anche questo giornale ne critica senza sconti l’operato quando sbagliano, ma la sua invettiva nei toni e nella forma è stata talmente esagerata da risultare non credibile. Non si sentivano certe parole dal periodo nero di Calciopoli. L’accusa alla Juve è un refrain che porta sempre credito presso la propria tifoseria, ancor più se acerrima rivale dei bianconeri. Ma, stavolta, non regge. L’episodio del rigore del 2-0 resta dubbio, ma non è scandaloso. Come sarebbe stato valutato se a maglie invertite fosse stato negato alla Fiorentina? Dopo lo sfogo a caldo la notte ha peggiorato le cose e Commisso è andato a Coverciano per chiedere rispetto per squadra e città. Se dopo ogni presunto errore tutti parlassero di disgusto e vergogna, lamentandosi col presidente Figc, il calcio diventerebbe un Far West peggiore di quanto non sia già. Cosa starà pensando l’Atalanta che affronterà i viola sabato? Avvelenare il clima è già di per sé rischioso, figurarsi farlo senza ragioni davvero inoppugnabili.