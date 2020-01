Solito Ronaldo, nuovi record: gol al Cagliari per infilzare l’ultimo tabù

Cristiano Ronaldo insegue altri record…e quanto si legge in questo articolo pubblicato da Gazzetta.it Zac, un colpo di spada per lo scalpo, l’ultimo che manca alla collezione italiana. Cristiano, samurai della scuola di Funchal, ha fatto a fette tutte le squadre di questa Serie A che ha sfidato a duello. Ce n’è solo una sopravvissuta alla sua lama ed è proprio quella che gli si presenta davanti oggi all’Allianz: contro il Cagliari, affrontato una sola volta l’anno passato, non si è mai sentito il solito “Siuu”.L’occasione è ghiotta anche perché arriva in un momento delicato: Cristiano ha appena perso la sua prima finale dopo una striscia da cannibale di 13 vinte di fila dal 2014 (10 sparse con il Real, la Supercoppa 2018-19 con la Juve, Euro 2016 e la Nations League 2019 col Portogallo)