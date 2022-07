Solbakken: Napoli o Roma? Intanto è atterrato a Roma

Un rumor che, ora dopo ora, sta diventando una notizia vera e propria, quella in merito al calciatore Ola Solbakken.

Il norvegese m classe 1998 in questi giorni di calciomercato è stato affiancato a due club: AS Roma e SSC Napoli.

L’esterno offensivo, di proprietà del Bodo Glim, sembrerebbe essere sotto la lente del mirino dei due club che vogliono ricostruire la loro rosa.

Solbakken alla Roma

Il giocatore del Bodo, è da tempo in accordi con la squadra di Mourinho. I giallorossi infatti hanno tentato di accelerare il processo di mercato già dalla partita d’andata nei quarti di finale, giocata in Norvegia, durante la quale sembravano essere arrivati ad un0intesa contrattuale sia con il giovane che con il suo enturage.

Ma se negli scorsi mesi, la voce su Solbakken sembrava essersi persa nell’oblio, è stata proprio nella giornata di ieri che qualcosa si è mosso di nuovo.

Ieri mattina alle ore 9.30 Solbakken è atterrato all’aeroporto di Ciampino accompagnato dal suo procuratore Carlosson, per poi ripartire alle ore 19.30 con un jet privato.

Per un accordo? Per una firma? Al momento non si sa e di fatto non si conosce nemmeno se il suo arrivo in Italia sia per parlare con la società della Roma o del Napoli.

Solbakken al Napoli

Non solo la Roma è stata attratta da Ola ma a quanto pare anche il Napoli è rimasto affascinato. Infatti Solbakken potrebbe essere il giocatore perfetto qualora Matteo Politano dovesse dire addio al club partenopeo.

Un giocatore che si collimerebbe alla perfezione con quelli che sono gli standard di Spalletti e De Laurentiis.

Analizzando l’aspetto tecnico, Spalletti potrebbe divertirsi molto con l’olandese. Dotato di prestanza fisica con i suoi 187cm per 80kg riesce ad avere la meglio negli scontri uomo a uomo. Inoltre ama giocare a destra perché in questo modo può utilizzare al meglio il suo piede mancino con il quale riesce a dare numerosi assist. Inoltre è particolarmente veloce nei dribbling.

Dal punto divista del mercato, potrebbe essere una delle figure perfette per Aurelio de Laurenstiis in quanto è un buon giocatore, che può crescere, ad un costo modico. Infatti il suo cartellino si aggira intorno ai 4 mln di euro.

Ora la ‘palla’ va al giocatore, Napoli o Roma. Ad ogni modo la Serie A è pronta anche per lui.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati