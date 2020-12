Sociale, Le Viole di Partenope: “Rilanciamo il Terzo settore”

di Mariangela Barberisi

“Da marzo ad oggi tutto è cambiato, le persone sono stanche e demotivate, l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha trascinato come una valanga tutte quelle famiglie problematiche e che oggi si sentono più sole di prima. Noi facciamo il possibile per esserci anche se abbiamo completamente rivisto il nostro ruolo sui territori”. Parole dure quelle di Maria Pia Viola, presidente delle Viole di Partenope e da anni impegnata con l’associazione Asso.Gio.Ca, che come tutti gli anni ha lanciato l’operazione Santa Claus per donare giochi ai ragazzi di Napoli. “Questa volta – ha spiegato – abbiamo pensato di regalare giochi di società, un modo nuovo per stare con la propria famiglia e lasciare per qualche ora computer e PlayStation. Nei prossimi giorni addobberemo le nostre bici e consegneremo i doni in giro per la città”. Si parte dai ragazzi per aiutare tutti: “E’ così. Il nostro ruolo di volontari, di operatori sociali fungeva da ponte tra le famiglie e le istituzioni, ma da marzo abbiamo dovuto reinventarci e trovare altri modi per aiutare anziani soli e nuclei familiari in crisi. In tanti vivono in case piccole, con bambini e adolescenti costretti in una sola stanza a seguire la Dad, tutti sotto un unico tetto, genitori compresi. Alcuni sono in smart working, altri avevano entrate dignitose ma si sono trovati nuovamente senza lavoro e senza rete di salvataggio”. La seconda fase del Covid-19 non ha lasciato scampo a commercianti, ristoratori e piccoli imprenditori che avevano la speranza di poter riaprire e ripartire. “La situazione è drammatica – ha aggiunto la presidente delle Viole di Partenope – per fortuna oltre ai volontari, resistono ancora, anche se poche, iniziative solidali in tutta la città. Grazie a Concettina ai 3 Santi di Ciro Oliva consegniamo la pizza in tre diverse zone di Napoli e questo ci consente non solo di portare un po’ di serenità alle famiglie, ma anche di restare in contatto con i bambini e i ragazzi bloccati in casa da mesi. I genitori, quando vengono a ritirare la pizza, ci consegnano le letterine di Natale con i desideri e i racconti di chi è costretto a seguire le lezioni a distanza, lontano da amici ed insegnanti. Una fascia di popolazione lasciata indietro in tutta Italia, giovani e piccolissimi che dovrebbero essere seguiti e invece vivono angoscia e frustrazione”. Difficoltà economiche a parte, c’è anche una ‘zona rossa’ all’interno delle famiglie di cui nessuno parla: “infatti, da alcune settimane riceviamo telefonate allarmate di genitori contattati dai Servizi sociali perché non sono riusciti in questi mesi a far seguire la Dad ai propri figli. Spesso i genitori non sanno che la didattica a distanza è obbligatoria alcuni lavorano tutto il giorno fuori casa e non riescono a controllare i ragazzi, ci sono poi famiglie poverissime o composte da genitori che non parlano bene la nostra lingua, anche se i figli sono napoletani, italiani al 100 %, nati e cresciuti qui, iscritti a scuola sin dall’asilo. Altri ancora – ha evidenziato Maria Pia Viola – non hanno cellulari di ultima generazione, ma non sanno di poter usufruire dei Bonus didattica”. Un vero e proprio corto circuito tra le Istituzioni, che non riescono a creare un contatto costante con i territori, e le famiglie, un corto circuito colmato dalle associazioni, oggi chiuse, che avevano un rapporto quotidiano con i territori. “Noi non ci arrendiamo – ha rilanciato Maria Pia Viola – stiamo studiando progetti per rivedere i ragazzi dei nostri quartieri e farli studiare, in sicurezza, in luoghi non canonici come parchi, musei, teatri. Vogliamo creare un ponte tra le nostre sedi e i luoghi di cultura per lanciare un nuovo modo di fare educazione sul campo. Intanto, speriamo di tornare presto con i gruppi dei più piccoli, tenendo sempre alta l’attenzione sul numero dei contagi”. Un appello da lanciare alle Istituzioni? “Speriamo di vedere investimenti sostanziali nei confronti del terzo settore troppo spesso bistrattato. Non possiamo più continuare ad aiutare le persone in modo assistenzialistico – ha concluso – dobbiamo rivoluzionare il concetto di ‘sociale’, dobbiamo registrare le buone prassi acquisite nel tempo ed essere pronti alle emergenze con risorse costanti. Il terzo settore rappresenta il 5% del Pil del Paese, va incentivato, rendiamolo professionale, perché è capace di riempire quei vuoti che le Istituzioni non riusciranno mai a colmare”.