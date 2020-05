Situazione Covid-19 in Campania del 9 maggio 2020

Ottima è la situazione sanitaria riguardante l’emergenza Covid 19 quella che si è realizzata ieri 9 maggio 2020. Infatti sono aumentati i guariti ed i dimessi. Ieri rispetto al 8 maggio vi sono stato 59 dimessi in più( 48,6%). In totale ci sono 2223 dimessi o guariti in totale.Anche tra i pazienti in isolamento domiciliare ci sono stati dei miglioramenti. Rispetto all’altro ieri c’è stato un decremento di 42 persone( 33.3%).In totale ci sono ancora 1524 pazienti in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi hanno subito un decremento di sole 3 persone( 9,1%).In totale ci sono ancora 415 ricoverati con sintomi. La terapia intensiva si è alleggerita di 3 pazienti(0,6%) ed adesso i pazienti in terapia intensiva ci sono ancora 26 pazienti.Purtroppo anche ieri ci sono stati 2 decessi( 8,5%).In totale i decessi fino adesso sono 388. Situazione che speditamente sta ritornando alla normalità. Tanto è che è di ieri la notizia che il centro Covid 19 del Monaldi ha chiuso i battenti, segno che la luce già è arrivata. Ora tocca al senso civico, già dimostrato in questa quarantena, del popolo campano di farsi che questa luce risplende ancora di più.