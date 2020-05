Situazione Covid 18 in Campania del 5 -5 -2020

Prosegue bene l’emergenza Covid 19 in Campania, Ieri i dimessi o guariti hanno subito un incremento di 198 pazienti( 35,8%).In totale ci sono 1619 guariti. I pazienti in isolamento domiciliare sono 2097.Ieri hanno avuto un decremento di 152 pazienti(46,4%). I ricoverati con sintomi sono 408 e hanno ieri subito un decremento di 30 pazienti( 9,0%). In terapia intensiva ci sono 25 in totale.Ieri hanno subito un incremento di una persona( 0,6%). I decessi in totale sono 369.Ieri ci sono stati 3 morti nuovi( 8,2%)