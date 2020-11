Sisma ’80, la Protezione Civile ricorda le vittime di 40 anni fa

“La Protezione Civile della Regione Campania a 40 anni dalla tragedia ricorda le 2.734 persone che persero la vita in quegli interminabili 90 secondi, i feriti e le centinaia di migliaia di persone rimaste senza tetto.Per la Protezione civile è una data importante perché proprio quella esperienza drammatica fu un duro monito per l’avvio di un profondo cambio di passo nella risposta organizzativa del sistema.Da stasera, alle ore 19.34 (orario della scossa), pubblichiamo una serie di post sui nostri canali social per non dimenticare, ma anche per accrescere la consapevolezza del rischio e sensibilizzare sulle buone pratiche per mitigarlo”. Dalla pagina fb della Protezione Civile della Regione Campania.