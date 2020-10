SuperEnalotto ha baciato Giugliano in Campania (NA) con una vincita punti 5 da 83.423,85 euro, realizzata martedì 13 ottobre, presso il punto vendita Sisal Rivendita Tabacchi N 23 situato in via Colonne, 100. Nell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 322.504 vincite.

Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere: in palio per il prossimo concorso di giovedì 15 ottobre ben 51.700.000,00 euro.