Sisal, ecco chi è “Big One” il vincitore con punti 5 al SuperEnalotto

Milano, 29 ottobre 2020. Si è presentato per l’incasso presso gli uffici Sisal di Roma, il fortunato della vincita con punti 5 al SuperEnalotto del valore di 83.423,85 euro, realizzata nel concorso n. 105 di martedì 13 ottobre 2020. La giocata è stata effettuata presso il Punto Vendita Sisal Rivendita Tabacchi n. 23 in via Colonne, 100 a Giugliano in Campania (NA).

“Big One” – nome di fantasia scelto dal vincitore – è un uomo, coniugato, nato e cresciuto a Napoli, che conduce una vita tranquilla, alternando alla sua professione di operaio, i doveri famigliari e la socialità con gli amici.

Non a caso Big One, il Grande… perché a farla da padrone nella sua vita è la capacità di vivere le fatiche della quotidianità sempre con il sorriso, sentendosi sempre adeguato in ogni situazione a accogliendo le sfide sempre come opportunità.

Un approccio alla vita positiva che lo porta a giocare anche quella mattina prima di iniziare la sua faticosa giornata di lavoro, con la speranza di poter migliorare il suo destino e quello dei suoi familiari, per far felice la moglie e per poter offrire agli amici una pizza ogni tanto, senza troppi problemi e dovendo fare sempre i conti in tasca a fine mese.

Il vincitore gioca numeri a caso, in fondo secondo lui è solo una questione di destino che è certo possa essere benevolo nei suoi confronti perché, dice “É la sorte a decidere, noi possiamo solo andarle incontro e sperare che si accorga di noi e riponga il suo sguardo”.

Big one, infatti, non sogna di avere fiammanti auto o oggetti frivoli. Il suo sogno è quello di condurre una vita tranquilla e di fare un viaggio, quello che ha sempre dovuto rinviare, non tanto per l’assenza di tempo quanto per la mancanza di soldi.

Sul piatto della speranza c’è il SuperEnalotto, con un Jackpot di oltre 50 milioni di euro e le sue tante altre possibilità di vincita. Spera in grande ma alla scoperta della vincita è davvero felice come non mai. Una gioia che prontamente condivide con i familiari, destinatari della sua fortuna.

“Ora dobbiamo combattere contro un nemico invisibile, il Covid 19, ma se continueremo ad essere responsabili, torneremo alla libertà. Una libertà di pensiero, quella di poter fare le scelte migliori per noi e per la nostra vita. E credere che ce la faremo, significa avere in noi armi ancora più forti del nostro nemico”.

Il vincitore continuerà a giocare perché – come dice lui – “Con una vincita più grande potrei aiutare più persone, fare più viaggi … sarei davvero felice”.