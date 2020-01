Sinisa Mihajlovic di nuovo ricoverato: altro ciclo in ospedale

Il tecnico dei felsinei deve essere sottoposto a una terapia antivirale.E’quanto si legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Sinisa Mihajlovic è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Il Policlinico Sant’Orsola di Bologna, attraverso una nota, ha fatto sapere che l’attuale tecnico dei felsinei si è recato, in mattinata, presso l’Istituto di Ematologia Seragnoli per sottoporsi ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria dopo il trapianto di midollo osseo da donatore. Lo riporta l’Ansa.

Il personale medico ha evidenziato come la durata di questa nuova degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve rispetto alle precedenti. Mihajlovic, lo scorso anno, aveva reso pubblica la sua malattia, ovvero una forma di leucemia. L’allenatore del Bologna dovrà quindi allontanarsi dai campi, seppur per un breve periodo, come già successo ad inizio stagione.

In una recente intervista il mister serbo, 50 anni, si era detto ottimista sull’esito della sua lunga battaglia: “Per ora sto vincendo, anche se devo fare attenzione. Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. Sono passati 78 giorni dal trapianto di midollo osseo e i primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli sarebbe già un bel traguardo”.

“Sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato”.