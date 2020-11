Sindaci della Penisola Sorrentina uniti contro la riapertura della Scuola dell’ Infanzia.

I sindaci della Penisola Sorrentina uniti contro la riapertura delle scuole dell’ infanzia e le prime classi della scuola primaria, il 24 novembre come previsto dall’ ordinanza n. 90 del Presidente della Regione Campania De Luca .

I Sindaci hanno deciso di adottare un’ ordinanza in cui si prevede che nel periodo dal 24 al 29 Novembre, le scuole della Penisola Sorrentina da Massa Lubrense a Meta, resteranno chiuse, si riservano di rivedere questo provvedimento in relazione all’ evolversi dell’ emergenza sanitaria.