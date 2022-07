Simeone-Napoli: poche ore all’annuncio dell’ufficialità

Con il Monza sempre più vicino all’attaccante azzurro Andrea Petagna, il Patron Aurelio de Laurentiis sta cercando di contrattare con un argentino che sembrerebbe abbia fatto goal nei cuori di Giuntoli e Spalletti.

Giovanni Simeone, classe ’95, incarna la figura perfetta per la nuova squadra del tecnico di Certaldo.

La sua dinamicità, forza fisica e propensione al goal, lo rendono un giocatore utilizzabile in più ruoli, dunque perfetto per il Napoli.

Ma un giocatore non si sceglie solo per la tecnica. Il Cholito infatti piace anche per il suo carattere propositivo. L’edizione odierna della Gazzetta Dello Sport in merito al ragazzo scrive che, come tutti gli argentini, è orgoglioso di venire a Napoli e sarà pronto a dare tutto in campo, come sempre, senza porsi il problema della titolarità.

Insomma occhi puntati sull’argentino, soprattutto nelle prossime ore. Sportitalia attraverso un tweet ha dichiarato che manca sempre meno all’ufficializzazione di Petagna al Monza e dunque sempre meno all’ufficialità di Simeone al Napoli.

