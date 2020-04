Sileri:” Portare i bambini più lontano possibile!”

Quando vedrete i bambini uscire con i genitori senza mascherina come vi comporterete ?

Uscire per fare un giro da solo è una cosa uscire quando ci sono più persone è un’altra. In questo iniziale periodo è fondamentale tenere il bambino/a più lontano dagli altri nella prime settimane.Spesso i bambini non la mettano la mascherina. Un bambino deve evitare gli assembramenti.Il bambino per non essere infettato va posto più lontano possibile.