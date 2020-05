Sileri:” Ecco la strada giusta per una buona diagnosi Cv19″

Il vice-ministro della Salute Paolo Sileri intervenuto ad Agorà ha indicato la strada giusta per una buona diagnosi di Covid 19. Ecco le sue parole: ” Visto che tutti parlano di tamponi e test sierologici, credo che la strada giusta per fare una buona diagnosi di Coronovirus soprattutto per i lavoratori sia questa che adesso vi dico.Tamponi e test sierologici devono andare di pari passo. In pratico solo in questo modo si può attuare quel metodo diagnostico che va sotto il nome di tracciamento.”